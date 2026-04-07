Chuva rápida provoca alagamentos e danos em bairros de Campo Grande

A chuva intensa que atingiu Campo Grande provocou alagamentos e deixou rastros de estragos em diferentes regiões da cidade nas últimas horas.

Na Avenida Capibaribe, na região do Bairro Silvia Regina, motoristas enfrentaram pontos de alagamento, com acúmulo de água na pista e dificuldade na passagem de veículos. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram motociclistas e carros atravessando trechos parcialmente inundados.

Já na Rua Engenheiro Paulo Frontin, no Jardim Los Angeles, a chuva, que durou cerca de 20 minutos, foi suficiente para causar danos. No local, foram registrados prejuízos em estruturas e sujeira espalhada pela via após o temporal.

Apesar da curta duração, o volume de água causou transtornos em diferentes pontos da cidade. Não há informações sobre feridos.

A recomendação é que motoristas redobrem a atenção em dias de chuva, especialmente em locais com histórico de alagamento.