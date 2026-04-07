Polícia Civil apreende pistola durante investigação de violência doméstica em Campo Grande

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul cumpriu, nesta terça-feira (7), mandado de busca e apreensão contra um homem de 33 anos investigado por violência doméstica, em Campo Grande.

A ação foi realizada por equipes do SIG (Setor de Investigações Gerais) da 1ª Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher). O caso começou após denúncia registrada no dia 23 de março de 2026 por uma mulher de 42 anos, ex-companheira do suspeito.

Segundo a investigação, os crimes teriam ocorrido entre os dias 7 e 22 de março. O homem é investigado por injúria, devido a ofensas contra a vítima, e por lesão corporal, após agressões que causaram hematomas, conforme registros anexados ao inquérito.

Diante da gravidade das acusações e da informação de que o investigado possuía arma de fogo, a Polícia Civil solicitou à Justiça o mandado de busca e apreensão, incluindo a retirada de armas e munições como medida protetiva.

Durante o cumprimento da ordem judicial, em um imóvel no bairro Vila Santo Eugênio, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 milímetros da marca Glock, além de três carregadores e 16 munições.

Apesar da apreensão, o homem não foi preso em flagrante, já que o armamento estava com documentação regular. O inquérito policial segue em andamento para apurar os crimes no contexto de violência doméstica.

A Polícia Civil reforça a importância das denúncias e destaca que atua para garantir a proteção de vítimas de violência.