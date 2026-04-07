Corumbá disponibiliza canal digital para pedidos de manutenção na iluminação pública

Sistema online permite registro e acompanhamento das solicitações com número de protocolo

A Prefeitura de Corumbá passou a oferecer um canal digital para o registro de pedidos de manutenção na rede de iluminação pública. A medida amplia o atendimento à população e integra as ações da primeira PPP (Parceria Público-Privada) de iluminação pública de Mato Grosso do Sul.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e permite que o morador registre a demanda sem precisar sair de casa. O serviço pode ser acessado pelo site disponibilizado pela gestão municipal ou pelo aplicativo Cidade Iluminada, disponível gratuitamente para celulares com sistema Android.

Após o envio da solicitação, o sistema gera automaticamente um número de protocolo. Com ele, o cidadão pode acompanhar o andamento do pedido em tempo real, o que amplia a transparência no atendimento e facilita o controle das demandas relacionadas à iluminação pública.

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