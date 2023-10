Coluna: Ideologia de Gênero com Viviane Tobias 

O viés ideológico da esquerda e suas intercorrências na vida e no cotidiano das pessoas.

Inicialmente, vieram alterações subliminares quase imperceptíveis, porém capazes de desconstruir padrões ético e moral, que abriram portas para a verdadeira doutrinação ideológica marxista.

verdadeira doutrinação ideológica marxista. Depois, com o caminho livre e sem combate efetivo por parte da sociedade e da família, a ideologia de gênero foi se alastrando na sociedade, com reflexos na vida em família, no trabalho e na escola.

Com grande atraso observamos nossos adolescentes perderem a referência familiar do certo e do errado e do comportamento desejável e aceitável numa sociedade.

Ainda sem entender a realidade da desconstrução que nos era imposta, justificávamos as alterações comportamentais de nossos jovens, como sendo a forma jovial descontraída de se encarar a realidade da vida em sociedade.

O viés ideológico da esquerda é tão forte e destrutivo que muitas crianças e adolescentes estão perdendo suas identidades, até mesmo a sexual, não desenvolvem suas personalidades e suas habilidades.

O real objetivo da ideologia de gênero para crianças é controlar a mente, alterando a percepção da realidade delas.

Com isso, as crianças não se desenvolvem de maneira saudável e se transformam em adultos fracos e omissos, que sequer conseguem saber sua real identidade.

Um adulto que não tem identidade e não sabe se é homem ou mulher, não tem capacidade para suportar situações de confronto ou que exijam um posicionamento firme.

Perdidos em seus devaneios ideológicos e de gênero não questionam governos, não lutam pela pátria ou por sua família, pois se tornaram fracos, omissos e facilmente controlados.

A “ideologia de gênero” é uma monstruosidade contra as crianças, aceitar isso como discussão política revela inaptidão intelectual ou falta de caráter que careceria ser criminalizada.

A imposição ideológica de gênero faz parte de uma agenda do movimento político marxista feminista, com o objetivo claro e específico do fim da família tradicional.

Esse movimento político marxista e feminista destila ódio para com a figura masculina, a ponto de impor a mudança de sexo como algo necessário e salutar no cotidiano de nossas crianças.

Nesse contexto, temos o posicionamento da feminista Simone de Beauvoir, negando existência de sexos diferentes.

Ela afirmava, em sua frase, que ninguém nasce mulher, mas se torna. Ela defendia a tese de que a sociedade criou a “mulher” para que a oprimisse. Querem destruir os princípios de família, pois a família é a última barreira que ainda os impede de chegar ao domínio total.

Sempre ficamos calados diante dos tiranos, ainda não nos iramos o suficiente para que eles sintam que o poder emana do povo

poder emana do povo. É preciso um levante da família conservadora com coragem suficiente para “bater” de frente contra esses absurdos, que já ultrapassaram todos os limites!

Alguns desses limites inaceitáveis são mutilações e mortes de crianças e adultos que sofreram com essa ideologia nefasta.

O experimento do Dr. John Money, que em nome da idealização dessa ideologia destrutiva, omitiu a desgraça que fizeram com os irmãos Reimer, Bruce e Brian – em que um dos irmãos (Bruce) ainda bebê perdeu o pênis por um erro médico e com isso iniciaram o experimento que resultou no suicídio dos dois irmãos, decorrente de anos de trauma e sofrimento, ja que não superaram as transformações que lhes foram impostas.

Esse experimento citado impôs uma lavagem cerebral na cabeça deles, em especial do menino, Bruce, que após mutilação por erro médico, fora submetido à mudança de sexo com a reconstrução de uma vagina aos dois anos de idade.

Esse é o tipo de ideologia tirana que o movimento marxista feminista quer impor como norma e padrão para a sociedade, em especial a família natural, cujo o objetivo é subverter a identidade humana.

O plano principal dessa ideologia maligna busca perverter e alterar a responsabilidade da família e da igreja, para que estas instituições deixem de exercer o seu papel na formação moral e religiosa das crianças, assumindo, em seu lugar, o Estado.

Com o governo sendo o responsável pelo ensino e implantando a doutrinação da ideologia de gênero nas escolas, o próximo passo é criminalizar e aniquilar a oposição (sim, eles querem calar a nossa voz e anular das nossas vidas todos os princípios conservadores e cristãos).

A ideologia de gênero é tão perigosa que coloca em risco toda a humanidade, podendo colocá-la em extinção!

Ou lutamos agora, ou será tarde demais.

