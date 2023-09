Chegada de iPhone 15 movimenta mercado de celulares

A chegada do novo iPhone 15 causou alvoroço nesta semana, no mercado de celulares de Campo Grande. O maior valor encontrado pela reportagem é R$ 12 mil. Mesmo com o preço nove vezes maior do que o salário-mínimo (R$ 1.320), o aparelho comprova, a partir do número de vendas, que cabe no bolso dos consumidores.

Revendedores de Campo Grande confirmam que, em apenas um dia, já há lista de pré-venda recheada de clientes. Especializados em Apple, os lojistas entram em disputa acirrada quando o assunto são melhores condições para fechar vendas, usando de artimanhas como melhor parcelamento, entrada e até mesmo a utilização do aparelho já usado como entrada, para garantir o mais atual.

Procura

O dono de um dos boxes localizado no Camelódromo, Christian Henrique, 27 anos, afirma que há 13 anos faz comércio no local e que há quatro migrou para a venda específica de iPhone. O motivo partiu da consolidação da marca, que é melhor para revenda e o público que chega não quer nem saber de preço, mas de adquirir um item com o símbolo da “maçã”.

“É um público que compra e nem pergunta o preço, ele só vem e leva o celular. O que mais saiu em 2023 – na verdade, muitas pessoas compram e [logo] saí modelo novo, e aí elas compram dois modelos anteriores. Tanto que o iPhone 11 vende muito, ainda tenho lacrado, até hoje. Então, sempre que sai um iPhone novo, eles param de fabricar. O iPhone é um celular que para revenda é muito bom, porque ele não perde valor”, afirma o proprietário da banca.

Henrique explica que apenas um dia depois do lançamento, há em torno de 30 pessoas na lista de espera para comprar o produto. Mesmo sem valores definidos, pois, para ele, só chega a tabela de preços após uma semana e os aparelhos, após duas ou três semanas, já há uma alta disputa pelo item, que hoje é símbolo de status. Inclusive, com consumidores que pagam o valor à vista.

“Tem muito cliente que não liga, normalmente quem compra da gente é um público bem específico e que já comprou anteriormente. Eles vêm e já indicam também para os amigos, aí acaba tendo mais confiança. Alguns vão lá, dão o antigo e pegam um novo.

Mas não compensa, porque se você for lá e dar o seu antigo, eles dão um valor muito baixo no mercado. Mas, para eles, é um tanto faz. Porque eles têm bastante dinheiro”, pontua o comerciante.

O proprietário da loja Pro Nine, Henrique Meireles de Souza, explica que em setembro fez um ano que ele iniciou no comércio da Apple. Ativo nas redes e trazendo a interação como diferencial, o comerciante explica que não há reclamações sobre valores, pois quem está na lista de espera, como os 10 que em apenas um dia já quiseram garantir o aparelho, compram à vista. “O lançamento da Apple serve também para aquecer o mercado. Então, vem muita gente procurando não só o lançamento, mas toda a linha, porque a Apple está em ascensão. Então, 15, o 15 Pro Max, são uma consequência do burburinho do mercado Apple”, destaca Souza.

Ainda segundo o proprietário, a Pro Nine trabalha apenas com aparelhos lacrados e por encomenda, atendendo à classe média, média alta e alta classe. Ele comenta também que dentre as pessoas que procuram os aparelhos, há muitos curiosos, para saber o valor.

“Eu tenho um valor de pré- -venda com tudo incluso, por exemplo, o frete e a taxa, tudo incluso. Para a pré-venda, é um valor mais atrativo, mas quando estiver já, de fato, sendo comercializado no mundo inteiro, o valor aumenta mais”, afirma. O empresário tem a expectativa de, até o final de 2023, vender 500 unidades dos aparelhos da Apple.

Na Pro Nine, na pré-venda e lista de reserva, o valor do iPhone 15 mais barato e mais simples, com 128 GB, é de R$ 6.900,00. Já o modelo mais caro e sofisticado, 15 Pro Max de 1 TB, pode ser adquirido por R$ 12.700,00. As formas de pagamento variam entre Pix, cartão e parcelamentos que vão de duas a 18 vezes, com a taxa da maquininha.

Lançamento

A espera pelo iPhone 15 acabou na quarta-feira (14). Lançado no Apple Park, em Cupertino, Estados Unidos, uma das novidades do aparelho foi o corpo de titânio no Pro e no Pro Max, onde o aço inoxidável, por ser mais forte e mais leve, torna o celular mais resistente. Mais leve, já que o Pro Max caiu de 240 gramas para 221 gramas, o aparelho ainda conta com um design sofisticado e já conhecido pelo público, em que a fabricante repete a fórmula de sucesso do passado, com modelos que oferecem tela de 6,1 ou 6,7 polegadas, trazendo pouca inovação, que são as bordas mais finas.

Uma novidade positiva é que agora os telefones da Apple têm USB-C no lugar da porta Lightning. A regra tecnológica começa a valer em 2024 nos países da União Europeia, mas a gigante tratou de se adiantar, fazendo com que o benefício também recaia sobre o consumidor, que terá menos confusão ao organizar os cabos e fios.

Para os amantes de boas imagens, o iPhone 15 é uma ótima opção, pois recebe um salto de pixels, com fotos em até 48 megapixels, em que o próprio aplicativo da câmera combina quatro pixels em um mesmo ponto para gerar imagens mais nítidas. O iPhone 15 Pro Max, por exemplo, recebeu um grande diferencial neste ano, com a implementação da teleobjetiva de 5x.

