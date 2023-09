Confira a coluna “Conectado”

Convenção

O governador Eduardo Riedel (PSDB-MS), o presidente estadual tucano, Reinaldo Azambuja, lideranças políticas, vereadores, deputados estaduais e federais com domicílio eleitoral na Capital já confirmaram a participação na eleição do diretório municipal, que acontece neste sábado (16), a partir das 7h, na sede do diretório estadual. Na agenda oficial está previsto para, das 9h às 11h, a realização do Encontro Municipal que elegerá, por unanimidade, o deputado federal Beto Pereira para a presidência da Executiva municipal do PSDB. Ele vai substituir o deputado estadual João César Mattogrosso (PSDB-MS), dando a largada ao processo sucessório de Campo Grande nas eleições de 2024.

Beto Pereira é o pré-candidato tucano à prefeitura e terá como primeiro desafio, além da motivação, a sua vontade de fortalecer o partido pelo viés da social-democracia, consolidando ainda mais suas bases partidárias. O fato de ser escolhido por unanimidade para presidir a sigla aumenta a responsabilidade e o deputado está bastante otimista e afirma que o PSDB “está se preparando com afinco para fazer um grande debate com a sociedade e dar plena legitimidade às propostas que serão apresentadas na campanha e com o propósito de discutir projetos à altura das expectativas da população de Campo Grande.” A expectativa é que mais de três mil pessoas, entre filiados, lideranças políticas, apoiadores e autoridades participem do evento.

…E o presidente municipal do PT, Agamenon Rodrigues do Prado, confirmou, para o próximo sábado (23), a convenção para escolha do candidato do PT, ou melhor, da candidata, já que na disputa só sobraram mulheres. São elas: a deputada federal Camila Jara (PT-MS), a ex-candidata ao governo e advogada Giselle Marques e as professoras Bartolina Ramalho e Eugênia Portela – que irão para a disputa para representar o partido na chapa majoritária na Capital. A desistência de Pedro Kemp (PT-MS) e do Zeca do PT poderá resultar numa composição, na convenção, para fazer com que o partido apresente uma chapa com a cabeça e vice, totalmente feminina. Entre as duas principais lideranças, Zeca do PT já manifestou que vai trabalhar para fortalecer o partido no interior e o deputado federal, Vander Loubet (PT-MS), pré-candidato ao Senado em 2026, já declarou que considera como melhor nome para a disputa o de Camila Jara.

Crescimento

“Este país não pode crescer menos que a média mundial. Não temos o direito de oferecer para a sociedade menos do que um crescimento superior à média mundial, com tudo o que o destino colocou nas nossas mãos. Temos o povo brasileiro, as riquezas naturais, nossas tradições culturais. É muita coisa para desperdiçar este momento”, disse o ministro Fernando Haddad, no palco da cerimônia do prêmio Melhores e Maiores.

“Estou muito otimista, espero que tenhamos um ciclo longo, depois de dez anos de muita dificuldade. Quem viveu na pele, 2013 a 2022, muitos desafios, alguns criados artificialmente, outros externos, que nos abateram, mas aquilo que a gente tinha de aprender a gente tem que ter aprendido. Agora é hora de colher os frutos, nos entendermos para o bem da nossa sociedade e voltarmos a pensar em uma grande nação”, finalizou.

Fortunas

…E o economista americano Joseph Stiglitz, vencedor do Prêmio Nobel de Economia de 2001, defendeu a taxação de grandes fortunas como uma fonte de gerar maior renda à população. Em debate promovido também nessa semana pelo STF (Supremo Tribunal Federal), o americano disse que o Brasil precisa reformular seu sistema financeiro, citando uma forte especulação econômica do país. Para ele, o Brasil “está indo muito bem, pode ser aumentado o valor de taxação, mas é melhor do que a maioria dos países emergentes”.

Por Bosco Martins.