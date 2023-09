Sinpol não descarta greve de policiais civis em Mato Grosso do Sul por reajuste salarial

Categoria pede um aumento no salário-base, que deve passar de R$ 5 mil para R$ 6,5 mil e valorização

Policiais civis de Mato Grosso do Sul pedem o reajuste salarial de R$ 5 mil para R$ 6,5 mil, ou seja, 30% de aumento. Para chamar a atenção do Governo do Estado, o Sinpol MS (Sindicato dos Policiais Civis do Mato Grosso do Sul) participou, na manhã de ontem (14), de um ato em prol da valorização salarial e da carreira.

Para o jornal O Estado, o presidente do Sinpol MS, Alexandre Barbosa, afirma que não está descartada a greve. “Estamos conversando com o governo, não queremos isso, mas, infelizmente, as autoridades políticas não estão dando respostas”, afirmou.

Levantamento elaborado pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, juntamente com a Adepol/Brasil (Associação dos Delegados de Polícia do Brasil), divulgado no último dia 6 de setembro, aponta que a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul é o segundo Estado com melhores índices de resolutividade e elucidação de inquéritos do Brasil, alcançando 94,9%, no ano de 2022. O primeiro lugar do ranking ficou com o Maranhão, com 96,65% e o terceiro com o Mato Grosso, que totalizou 93,51%. Alexandre Barbosa continua dizendo que a categoria pede reconhecimento pelo trabalho desenvolvido. “Nossa Polícia Civil é uma das melhores do país, mas infelizmente o Estado não reconhece isso”, concluiu.

Cabe destacar que o levantamento foi feito nos 26 Estados e no Distrito Federal. O estudo se baseou em dados disponíveis nas fontes oficiais, fornecidos diretamente por cada instituição policial. A análise tem sido promovida desde 2021, pela Comissão e Adepol e abrange as Polícias Civil e Federal. No âmbito regional, a região Centro- -Oeste foi campeã, com 77,07%, seguida das regiões: Nordeste (67,79%), Norte (61,21%), Sul (60,96%) e Sudeste (52,44%).

Em carta aberta, o Sinpol MS pediu o apoio de toda a população, na luta pela valorização da carreira dos policiais civis de Mato Grosso do Sul. “Ao longo dos anos, a nossa Polícia Civil vem, sucessivamente, se destacando pelo alto índice de resolução de crimes, sem o justo reconhecimento pelo poder público. Conforme dados da ONG ‘Sou da Paz’, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul ocupou os dois primeiros lugares no ranking de resolutividade do Brasil, sendo 89%, em 2021 e 86%, no ano passado, o que proporciona um ambiente de maior segurança a toda a população, intimidando a criminalidade.

Apesar do desafio permanente de atuar com sobrecarga, por conta do déficit de policiais civis, estimado em 1.000 trabalhadores. Um desempenho que, infelizmente, não é reconhecido”, explicou o documento.

Dentre as queixas apontadas pelo sindicato, além da sobrecarga de trabalho, está a necessidade de melhores remunerações diante do alto risco que sofrem, diariamente. “Os policiais civis de Mato Grosso do Sul têm um dos salários mais baixos do país, ocupando somente a 19ª posição entre os 27 Estados brasieiros, conforme aponta a pesquisa nacional do Sindpesp. Situação que acaba ocasionando uma desmotivação na corporação. A isso soma-se o fato de que o trabalho policial é uma das profissões mais estressantes do mundo; é uma atividade de risco, em que o profissional sai para trabalhar e não sabe se volta para sua família. Em março deste ano de 2023, quando teve início o processo de negociação salarial, o Governo do Estado pediu para que as categorias aguardassem até o mês de agosto, quando daria a resposta das reivindicações. O prazo se encerrou e o governo não apresentou resposta às nossas reivindicações, um verdadeiro descaso com as categorias”, finalizou o comunicado.

Por – Thays Schneider

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.