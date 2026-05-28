Confira as empresas e os produtos que estão participando do Dia Livre de Impostos 2026

LOJAS PARTICIPANTES

Shopping Campo Grande

⁠Tip Top – moda infantil

⁠Puket

⁠Anita Homem

Anita Mulher

⁠O Boticário

⁠Kings Sneakers

⁠Melissa

⁠Cecconello

⁠Calvin Klein

⁠KFC

⁠MMartan

⁠Arezzo

Democrata

Schutz

Luz da Lua

Avantin

Adcos

Pernambucanas

World Tennis

067 Vinhos

Jorge Bischoff

Shopping Norte Sul

⁠Passaletti

⁠Anita Shoes

⁠O Boticário

⁠KFC

Democrata

Ponto Jeans

Lojas de rua

Gazin – 77 lojas participantes em todo o MS

Soldamaq – 7 lojas

⁠Alvorada – 3 lojas

O ⁠Boticário – 2 lojas

⁠Passaletti – 3 lojas

Jatti Vasos

⁠Óticas Diniz

⁠Elétrica Zan

⁠Mega Jeans

TechDry – Impermeabilizante

Schutz

Dunil

Yellow Móveis

Meu Empório

Ai, Que Kokedama

O que é o Dia Livre de Impostos?

O DLI é a maior campanha de conscientização tributária do Brasil. Coordenada nacionalmente pela CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas), a proposta é mostrar, de forma prática, quanto os tributos influenciam no preço final de produtos e serviços. Em Mato Grosso do Sul, a ação é organizada pela FCDL-MS e está em sua 8ª edição estadual.

Na campanha, os lojistas participantes abrem mão de parte da margem de lucro ou subsidiam o valor dos tributos para vender produtos com o imposto abatido do preço final. Não se trata de uma promoção comum ou desconto comercial: é uma isenção real, custeada pelo próprio estabelecimento para evidenciar o que normalmente fica escondido na etiqueta de preço.

Números que assustam

A conta de luz é um dos exemplos mais impactantes: apenas 11,14% do valor da fatura corresponde ao consumo real de energia, enquanto os impostos consomem 35,06% do total. Nas motocicletas, a tributação pode chegar a 65% do valor final pago pelo consumidor.

O efeito da desoneração sobre as vendas também chama atenção. Em edições anteriores, uma grande rede varejista participante viu a venda de liquidificadores saltar de 40 para 651 unidades em um único dia, enquanto as vendas de bicicletas foram de 15 para 285 unidades.

A presidente da FCDL-MS, Inês Santiago, diz que “o Dia Livre de Impostos é o maior movimento de conscientização nacional da alta carga tributária. Toda empresa que participa demonstra preocupação com o impacto dos impostos no poder de compra da população.”

A entidade também aponta que o aumento dos custos tributários reduz o consumo, limita o crescimento das empresas e afeta diretamente a geração de empregos.

O DLI acontece simultaneamente em cidades de todo o Brasil no dia 28 de maio de 2026.

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