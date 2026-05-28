Confira as empresas e os produtos que estão participando do Dia Livre de Impostos 2026

LOJAS PARTICIPANTES
Shopping Campo Grande
- Tip Top – moda infantil
- Puket
- Anita Homem
- Anita Mulher
- O Boticário
- Kings Sneakers
- Melissa
- Cecconello
- Calvin Klein
- KFC
- MMartan
- Arezzo
- Democrata
- Schutz
- Luz da Lua
- Avantin
- Adcos
- Pernambucanas
- World Tennis
- 067 Vinhos
- Jorge Bischoff
Shopping Norte Sul
- Passaletti
- Anita Shoes
- O Boticário
- KFC
- Democrata
- Ponto Jeans
Lojas de rua
- Gazin – 77 lojas participantes em todo o MS
- Soldamaq – 7 lojas
- Alvorada – 3 lojas
- O Boticário – 2 lojas
- Passaletti – 3 lojas
- Jatti Vasos
- Óticas Diniz
- Elétrica Zan
- Mega Jeans
- TechDry – Impermeabilizante
- Schutz
- Dunil
- Yellow Móveis
- Meu Empório
- Ai, Que Kokedama
O que é o Dia Livre de Impostos?
O DLI é a maior campanha de conscientização tributária do Brasil. Coordenada nacionalmente pela CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas), a proposta é mostrar, de forma prática, quanto os tributos influenciam no preço final de produtos e serviços. Em Mato Grosso do Sul, a ação é organizada pela FCDL-MS e está em sua 8ª edição estadual.
Na campanha, os lojistas participantes abrem mão de parte da margem de lucro ou subsidiam o valor dos tributos para vender produtos com o imposto abatido do preço final. Não se trata de uma promoção comum ou desconto comercial: é uma isenção real, custeada pelo próprio estabelecimento para evidenciar o que normalmente fica escondido na etiqueta de preço.
Números que assustam
A conta de luz é um dos exemplos mais impactantes: apenas 11,14% do valor da fatura corresponde ao consumo real de energia, enquanto os impostos consomem 35,06% do total. Nas motocicletas, a tributação pode chegar a 65% do valor final pago pelo consumidor.
O efeito da desoneração sobre as vendas também chama atenção. Em edições anteriores, uma grande rede varejista participante viu a venda de liquidificadores saltar de 40 para 651 unidades em um único dia, enquanto as vendas de bicicletas foram de 15 para 285 unidades.
A presidente da FCDL-MS, Inês Santiago, diz que “o Dia Livre de Impostos é o maior movimento de conscientização nacional da alta carga tributária. Toda empresa que participa demonstra preocupação com o impacto dos impostos no poder de compra da população.”
A entidade também aponta que o aumento dos custos tributários reduz o consumo, limita o crescimento das empresas e afeta diretamente a geração de empregos.
O DLI acontece simultaneamente em cidades de todo o Brasil no dia 28 de maio de 2026.
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