Onça-parda debilitada é resgatada em fazenda

Uma onça-parda foi resgatada pela Polícia Militar Ambiental de Novo Mundo, na tarde desta quinta feira (17). O animal estava em uma fazenda, localizada no município de Iguatemi, próximo da cidade de Mundo Novo, a 469 km da Capital. Segundo o funcionário, ele avistou o animal debilitado, acuado pelos cães e, para salva-la, conseguiu laçar e colocar o animal em um balaio de arame.

A equipe da PMA de Mundo Novo foi ao local e verificou que se tratava de um filhote macho, que se encontrava desnutrido, mas sem ferimentos. O animal tem cerca de sete meses de vida, e provavelmente não conseguiu caçar o alimento sozinho na região depois de ter deixado pela mãe.

A equipe hidratou, alimentou e recolheu o filhote de onça-parda, que foi encaminhado para a fazenda Green Farm CO2 Free, localizada no município de Itaquiraí, a qual possui um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), com estrutura adequada para recebimento e atendimento médico veterinário de animais silvestres e que também presta ajuda à PMA, com os animais resgatados.

Animais Silvestres em ambiente urbano

É comum vermos histórias de pessoas que encontraram animais silvestres em suas casas. Há relatos desde morcegos, corujas, macacos, gambás, preguiças, capivaras até cobras, jacarés e felinos.

Se encontrar um animal silvestre no ambiente urbano, a recomendação é sempre procurar ajuda especializada junto aos órgãos ambientais da sua cidade.

Em quaisquer dos casos, a Polícia Militar é sempre um órgão facilitador que pode acionar a patrulha ambiental, se existir, ou indicar o serviço especializado, na falta.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.