Zeca do PT deve retornar à Assembleia

O ex-governador Zeca do PT deve retornar ao trabalhona próxima quarta-feira, ele foi submetido a angioplastias coronarianas para desobstrução das artérias do coração e colocação de stents. Os procedimentos ocorreram sem intercorrências. O deputado recebeu alta em 18 de março, com a recomendação médica de repouso, dieta balanceada e atividade física leve por 15 dias.

Por outro lado o deputado federal Vander Loubet (PT) defendeu, na manhã desta segunda-feira, candidatura própria do PT em Campo Grande. Na chapa, uma composição arrojada, com uma nova liderança do partido como cabeça de chapa e alguém mais experiente de vice.

Vander enxerga como favoritos, até o momento, a atual prefeita, com condição de chegar a 20% dos votos, e o candidato do Governo do Estado, que tem como principal nome Beto Pereira (PSDB).

