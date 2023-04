Terça-feira será marcada por sol e poucas nuvens em MS

A previsão do tempo para terça-feira (4) indica tempo com sol e poucas nuvens. As temperaturas ficarão elevadas, acima dos 30°C em praticamente todo Mato Grosso do Sul. A circulação anticiclônica favorece esse tempo mais quente e seco no Estado. Devido a combinação de calor e umidade, pancadas de chuvas e tempestades podem ocorrer durante a tarde.

Na região da Grande Dourados, o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica temperatura mínima de 21°C e máxima de 34°C. Em Campo Grande, a mínima será de 20°C e a máxima de 31°C. No sul, Ponta Porã registra máxima de 31°C e Iguatemi de 33°C.

Entre Anaurilândia e Três Lagoas, nas regiões leste e Bolsão, as mínimas serão de 20°C e as máximas atingem os 34°C. No norte, Coxim e Camapuã tem previsão de 21°C de mínima e máxima de 32°C. Em Corumbá, a mínima será de 24° e a máxima de 31°C. Aquidauana terá mínima de 22°C e máxima de 34°C.

Avanço de frente fria

Entre quarta (4) e quinta-feira (5) a meteorologia indica o avanço de uma frente fria oceânica para o Estado, aliado a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai. Além disso, o deslocamento de cavados e o transporte de calor e umidade favorecerão a formação de instabilidades.

Após a passagem da frente fria haverá uma queda das temperaturas, principalmente das máximas. As menores temperaturas são esperadas para o próximo fim de semana, onde deve registrar valores entre 16/18°C. Na Capital, espera-se mínimas de 21°C e máximas de até 32°C.

Com informações do repórter João Santana Fernandes.