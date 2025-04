Rebeca conquista o Laureus de “Retorno do Ano” em Madri

Ginasta se torna a primeira mulher brasileira a conquistar o chamado “Oscar do esporte”

Rebeca Andrade se consagrou, nesta segunda-feira (21), como a primeira mulher brasileira a conquistar uma estatueta do Prêmio Laureus, conhecido como o “Oscar do Esporte”. O reconhecimento à ginasta guarulhense foi na categoria “Retorno do Ano”. A atleta de 25 anos havia sido indicada devido à sua trajetória de superação, que envolveu a recuperação após a realização de oito cirurgias, até alcançar o topo do pódio nos Jogos Olímpicos. A premiação foi realizada em Madri.

O prêmio de Rebeca foi anunciado por Luís Figo, craque português que defendeu Barcelona e Real Madrid, entre outras equipes. A estatueta foi entregue à campeã olímpica no salto em 2020 e no solo em 2024 por Cafu, o capitão do penta.

Com seu costumeiro sorriso, Rebeca distribuiu agradecimentos ao ser premiada. “Eu me sinto muito feliz e honrada por receber o meu primeiro Laureus, estou muito orgulhosa, me sinto muito abençoada pela equipe que eu tenho, pela família que eu tenho, por eles sempre acreditarem em mim, mesmo em alguns momentos onde eu não acreditei. Gostaria também de fazer um agradecimento especial para uma pessoa que está aqui conosco esta noite, que é muito importante para mim, que foi uma peça, como eu posso dizer, importantíssima para que o mundo pudesse me conhecer, não só a atleta, mas a Rebeca pessoa também. É minha psicóloga, que está ali, Aline (Wolff)”.

Depois da tradução de Figo, do português para o inglês, Rebeca acrescentou, reconhecendo a contribuição de Aline:

“Quero agradecer pelo trabalho, pelo companheirismo e por todo o cuidado que você teve comigo em todas as fases das minhas lesões”.

O presidente da Confederação Brasileira de Ginástica, Henrique Motta, procurou sintetizar a importância da conquista para a ginástica do Brasil.

“A Rebeca inspira todo o país a praticar a ginástica. Para nós, esse reconhecimento internacional serve como incentivo para que continuemos a trabalhar para dar todo o suporte e condições para que talentos como o dela se desenvolvam”.



Os outros indicados foram:

– Caeleb Dressel (EUA): nadador norte-americano, afastou-se das piscinas para cuidar da saúde mental. Em Paris-2024, conquistou três medalhas em revezamentos: 4x100m livre, 4x100m medley misto e 4x100m medley.

– Lara Gut-Behrami (SUI): esquiadora alpina, conquistou o bicampeonato da Copa do Mundo oito anos após se sagrar campeã pela primeira vez.

– Marc Márquez (ESP): chegou a cogitar aposentadoria após sofrer uma lesão no braço. Após completar 1000 dias sem vitórias no circuito da MotoGP, venceu o GP de Aragão, em setembro do ano passado.

– Rishabh Pant (IND): voltou a vestir a camisa da seleção indiana de críquete depois de se recuperar de um grave acidente de carro.

– Ariarne Titmus (AUS): a nadadora conquistou o ouro nos 400m livre nos Jogos de Paris, repetindo o feito da Olimpíada de Tóquio. Entre as duas edições olímpicas, passou por cirurgia para remoção de um tumor no ovário.

CONQUISTAS ANTERIORES DO BRASIL NO LAUREUS:

– Daniel Dias (2009, 13 e 16): tricampeão na categoria Para-Atleta do Ano.

– Bob Burnquist (2002): o skatista venceu na categoria melhor atleta de esportes de ação.

– Seleção Brasileira masculina de futebol (2003): premiada pela conquista do penta na Copa do Mundo do ano anterior, no Japão e Coreia do Sul.

– Ronaldo (2003): o ex-jogador de Cruzeiro, PSV, Barcelona, Real Madrid, Internazionale, Milan e Corinthians recebeu o prêmio na categoria Retorno do Ano.

Com informações da CBG