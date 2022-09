Após xingar rapaz que negou cigarros, homem é espancado até a morte

Juarez Garcia Nogueira, de 19 anos, foi preso em flagrante na noite de ontem (7), após matar um homem a socos e chutes, no bairro Senhor Divino, em Coxim, a 278 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a vítima, o motivo do crime foi por conta de um cigarro.

De acordo com o site Edição de Notícias, o crime aconteceu por volta das 19h30, na rua Pedro Aragão de Souza, quando a vítima se aproximou de Juarez, pedindo um cigarro, quando foi negado pelo autor. Segundo a polícia, Juarez disse que foi xingado pela vítima, momento em partiu para agressão. Testemunhas relataram também aos policiais, que a vítima caiu ao chão, e Juarez continuou desferindo socos e chutes.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados e encaminhou o homem até o Hospital Regional Álvaro Fontoura, onde acabou falecendo. De acordo a médica que atendeu o caso, a vítima teve o pescoço e maxilar quebrados.

O crime foi registrado a 1ª Delegacia de Polícia Civil do município, onde Juarez deve responder por homicídio qualificado, pelo motivo torpe.

Com informações do site EdiçãoMS.

