Psiquiatra exalta ações em defesa da prevenção ao suicídio

Nesta quinta-feira (8), o médico psiquiatra Eduardo Gomes de Araújo, esteve na Casa de Leis abordando o tema de setembro amarelo, que destaca a prevenção ao suicídio a convite do vereador Otavio Trad.

“Há mais de 20 anos palestro tema motivacionais. Somos do tamanho de nossos sonhos! é a fraque tenho como base. E esta frase em um momento salvou a vida de uma moça, há 10 anos atrás. Sabemos o índice de suicídios, e tenho acompanhado pessoalmente sobre a implementação da lei de termos psicólogos nas escolas que já está sendo discutida com a prefeita. Parabéns pela temática”, afirmou o vereador Betinho.

“O senhor chama atenção como foi feita a palestra de forma natural e que nos prende. Parabenizo o tema importante e a nossa Capital traz índices graves. Quando o senhor fala de espalhar frases em pontes da cidade é importante. Sugiro levar as palestras nas escolas municipais, porque o formato usado prende atenção e seria interessante também montar um ciclo de palestras aqui na Casa de Leis, parabenizo”, concluiu o vereador Tabosa (PDT).

O Cel Alírio Vilassanti (UniãoBrasil)também falou da importância de profissionais dentro da polícia e que participou dentro da policia e que o tema é fundamental. “Ninguém faz nada sozinho e temos trabalhado um plano de prevenção ao suicídio”, defendeu o vereador cel.

A vereadora Camila Jara (PT) falou sobre a prevenção ampliando os serviços e oferecendo a rede de atendimento para a saúde mental para o município. E que a população necessita de atendimento adequado.

“Agradecer sua presença neste espaço e recentemente fiquei surpreso com o trabalho realizado pela coordenação mental já realizado e neste mesmo momento de setembro amarelo. A casa de Leis tem pautado projetos importantes com objetivo de colocar mensagens de apoio e alusão a recuperação psicológica daquele que está preste a cometer o suicídio. Nós vereadores temos elaborados projetos de lei, fomentado a prevenção e em parceria com o trabalho do Dr. Eduardo poderemos progredir mais. Além dos trabalhos já oferecidos pelo município poderemos contribuir com novas leis “, defendeu o vereador Trad.