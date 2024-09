Casal é mantido em cárcere após cair no golpe do falso frete em Amambai

Casal de idosos, de 63 e 68 anos, foram vítimas do falso frete, nessa segunda-feira (16), em Amambai, distante 340 quilômetros de Campo Grande, e tiveram o caminhão roubado enquanto eram mantidos em cárcere privado.

Conforme boletim de ocorrência, as vítimas moram em Naviraí e foram contratadas para levar um frente de Amambai até a cidade de Palotina (PR). Quando chegaram no endereço combinado, foram abordados por criminosos armados, que anunciaram assalto.

O casal teve as mãos amarradas e foi mantido em cárcere privado, em uma área de mata por cerca de três horas. Enquanto isso, outro homem, sumia com o caminhão, documentos e celulares dos idosos.

Antes de serem soltos, um dos suspeitos disse para que os idosos não procurarem a polícia. Após andarem por mais de uma hora na rodovia, conseguiram chegar a um posto de combustível, onde pediram ajuda.

O caso foi registrado na delegacia da cidade como roubo majorado e segue sob investigação. Tanto o veículo quanto os criminosos ainda não foram localizados.

