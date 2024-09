Seca atinge rios Miranda e Prata

Os dois principais rios que abastecem cerca de 51% da população de Mato Grosso do Sul e fomento da economia, estão apresentando sinais de seca e preocupando autoridades do Estado. Trata-se dos rios Miranda e Prata.

O Rio Miranda tem extensão de cerca de 400 km e representa um dos principais tributários do Rio Paraguai, fornecendo água para os municípios de Jardim, Guia Lopes da Laguna e Miranda. Ao menos 53 hectares precisam de ações de recuperação.

O Rio da Prata é responsável por fomentar o ecoturismo para a região de Bonito e Jardim por ter águas cristalinas. Mas o problema mesmo está instalado em áreas onde o rio não tem pontos turísticos, perto do Rio Verde, também no município de Jardim.

Devido a estiagem prolongada e a degradação do meio ambiente, o MPMS (Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul) já está trazendo esse assunto como pauta a ser debatida.

Os tramites das avaliações técnicas associadas às situações dos dois rios estão ocorrendo na 1ª Promotoria de Justiça de Jardim, município onde a degradação da água dos rios está maior e mais crítico.

Além disso, os questionamentos do por quê estes rios estão sendo afetados servirão para dar andamento a medidas de recuperação de áreas de preservação permanente (APPs). Os proprietários de terra também serão obrigados a custearem e a implementarem essas ações.

Porém, antes de qualquer medida ser tomada, haverá uma verificação técnica de quais áreas são prioritárias.

