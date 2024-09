Mulher que estava desaparecida é encontrada morta na zona rural de Costa Rica

Lorrayne Rodovalho Fogel, de 33 anos, foi encontrada morta, nessa segunda-feira (16), em uma propriedade rural de Costa Rica, distante 336 quilômetros de Campo Grande, após desaparecer no dia 8 de setembro.

Conforme informações do site O Correio News, a vítima saiu de casa de moto e não havia mais sido vista. A mãe de Lorrayne tentou contato pelo celular, mas não tinha resposta.

No dia 11 de setembro, a família registrou um boletim de ocorrência por conta do desaparecimento. Foi informado que a mulher possuía depressão e não fazia tratamento.

Nessa segunda-feira, testemunhas encontraram o corpo de Lorrayne já em estado avançado de decomposição e acionaram a Polícia Militar, que isolou o local até a chegada da perícia e a da Polícia Civil.

O caso foi registrado como morte a esclarecer e segue sob investigação.

