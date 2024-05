Casal acusado de furtar motocicletas é preso em Campo Grande

Uma mulher acusada de furtar mais de 10 motocicletas foi presa pela Polícia Civil na segunda-feira (20). O marido dela, seu comparsa nos crimes, já havia sido detido pela Guarda Civil Metropolitana no final do mês passado. A identificação e captura da dupla foram possíveis graças a imagens de câmeras de monitoramento que registraram as ações criminosas.

Conforme informações preliminares, as investigações da Delegacia Especializada de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (Defurv) revelaram que o casal agia de maneira metódica e repetitiva. Nas imagens de segurança, é possível ver a mulher chegando ao local do crime pilotando uma motocicleta com o marido na garupa.

Eles estacionavam ao lado da moto que pretendiam furtar, e o homem descia, utilizando uma chave mixa para ligar o veículo. Em seguida, ambos deixavam o local, cada um em uma motocicleta diferente.

O casal foi indiciado em pelo menos 10 furtos. A Defurv representou pela prisão preventiva dos dois, e o pedido foi prontamente acatado pelo Poder Judiciário. A mulher foi presa na última segunda-feira, enquanto o homem foi capturado no final de abril.

No momento da prisão do homem, ele estava transitando com uma das motocicletas furtadas, que já apresentava chassi e motor adulterados. Ele tentou fugir da abordagem da Guarda Civil Metropolitana, mas foi capturado e preso. Além de ser autuado por furto, ele também foi acusado de adulteração de sinal identificador de veículo e por dirigir sem CNH, gerando perigo de dano.

Com as investigações concluídas, o casal permanece preso e à disposição da Justiça. As autoridades destacam a importância da colaboração da população e das tecnologias de monitoramento na identificação e prisão de criminosos. A Polícia Civil investiga o caso.

