Confira a previsão do tempo para esta quarta-feira em MS

A quarta-feira (22) amanheceu com céu aberto em Campo Grande, e os termômetros devem atingir a marca de 31°C ao longo do dia, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Esse clima quente e ensolarado está previsto para se manter até quinta-feira (23), quando uma mudança significativa nas condições meteorológicas está programada.

No sul do Estado, as temperaturas máximas variam consideravelmente. Ponta Porã deve registrar 28°C, enquanto Dourados pode chegar aos 32°C. Já na região pantaneira, as máximas são mais altas, com Porto Murtinho alcançando 32°C e cidades como Aquidauana, Coxim e Corumbá batendo 33°C.

Outras cidades também experimentam temperaturas elevadas nesta quarta-feira. São Gabriel do Oeste e Chapadão do Sul chegam a 29°C, Paranaíba, Naviraí, Ivinhema, Bonito e Nova Alvorada do Sul devem atingir 31°C, Três Lagoas, Maracaju e Nova Andradina esperam 32°C, e Rio Brilhante é a cidade mais quente do dia, com previsão de 33°C.

A partir de quinta-feira, a temperatura ainda deve se manter alta, mas a chegada de uma frente fria na sexta-feira promete uma virada no tempo. O avanço desta frente fria, combinado com cavados e uma área de baixa pressão atmosférica, trará um aumento significativo na nebulosidade, possibilidade de chuvas e até tempestades nas regiões sudoeste, centro-sul e pantaneira do estado.

Com a influência desses sistemas meteorológicos, as temperaturas despencarão drasticamente. A semana, que começou com calor intenso, deve terminar com mínima de 13°C em Campo Grande. Esse contraste acentuado marca a chegada do outono em Mato Grosso do Sul, trazendo um alívio temporário do calor intenso.

