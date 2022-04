Carro cai em barranco após motorista sentir tontura em cruzamento do bairro Zé Pereira

Ao fazer uma curva da rua Presidente Antônio Carlos para a avenida José Barbosa Rodrigues, uma mulher de 53 anos, teve uma queda de pressão arterial e perdeu o controle do carro Renault Duster, cinza, que subiu na calçada e caiu na ribanceira do córrego do bairro Zé Pereira, na tarde de hoje (4), em Campo Grande.

Segundo familiares, a vítima estava retornando para a casa no momento do acidente. No carro também havia uma passageira, que não se feriu.

Uma ambulância do Samu (serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e prestou os primeiros socorros para a motorista, que também quase não se feriu. Ela foi encaminhada para a unidade hospitalar.

Com informações Vivian Bacarji