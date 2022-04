Confira as tendências masculinas e arrase no inverno 2022

O público masculino não vai ficar de fora das dicas de moda do Estado Online, as tendências desse inverno estão com tudo, com um estilo mais confortável e ao mesmo tempo elegante. Hoje as dicas de moda masculinas são para arrasar no inverno 2022. Todas imperdíveis para aqueles homens que amam um visual mais estiloso e despojado.

A moda masculina está bem atualizada nos últimos anos, saindo daquele estilo social de sempre e indo para um modelo mais despojado e com uma costura mais atual e trabalhada.

A primeira dica de moda de hoje voltou com tudo esse ano, as calças cargo. Que estão super em alta com aquele estilo militar e mais solto, com bolsos grandes nas laterais e que são super úteis.

O casaco corta vento é aquela peça mais esportiva que está ganhando muito destaque nos estilos mais casuais e também em alta na moda feminina. É útil para usar tanto para correr, pedalar e para usar no dia a dia. Uma peça que serve para todos os momentos.

A próxima dica é uma peça que sempre está no guarda roupa masculino, uma roupa bem confortável e que no frio não pode faltar. Os moletons. As peças do momento são mais modernas e estilosas, possibilitando mais conforto em uma costura mais trabalhada.

O próximo item da lista é a camisa overshirt, uma camisa feita para usar em cima de outra peça, com um caimento diferente e mais arrojado. Dando aquele toque ousado e diferente.

Os casacos puffer são os últimos da lista, com uma pegada mais fofa e protegida. Esse modelo vem com tudo nesse inverno, eles já estavam com bastante destaque na moda masculina devido aquele contexto bem executivo que combina até mesmo com uma camisa social por baixo, e também servindo para todos os estilos e gostos. Esse ano está super em alta e também com varias opções de cores.