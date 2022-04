Polícia Civil prende homem indiciado por tráfico de drogas e extorsão

A Polícia Civil prendeu um homem, de 38 anos, hoje (4) em Angélica, município que fica a 301 quilômetros de Campo Grande, durante cumprimento a um mandado de prisão expedido pela prática dos crimes de tráfico de drogas e extorsão. O indicado era investigado há alguns meses pela Polícia Civil, uma vez que utilizava sua residência como local para venda de entorpecentes.

Segundo a Polícia Civil, o imóvel era constantemente frequentado por usuários, que faziam uso do entorpecente ainda no local.

“Como se não bastasse, o indiciado utilizava-se de terceiros para ameaçar parentes dos usuários, que eventualmente tivessem com dívidas de drogas com o mesmo. Durante as investigações foram identificados usuários, vítimas da extorsão e terceiros utilizados para a prática dos crimes, tendo todos confirmado a dinâmica dos fatos”, disse o delegado Caio Bicalho.

Diante das informações, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do investigado, tendo após manifestação favorável do MPE (Ministério Público Estadual), foi decretada a prisão pelo Poder Judiciário.

O investigado foi preso e encontra-se a disposição da Justiça.

Com informações de Jornal da Nova.