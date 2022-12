Carne é três vezes mais cara que frango nos supermercados

Enquanto um custa R$ 10,50, a outra proteína é encontrada pelo valor de R$ 32,90

A carne bovina, cada vez mais, tem apresentado aumento no preço. Nos supermercados, a proteína é vendida três vezes mais cara que o quilo do frango, que é uma alternativa mais em conta. Os dados fazem parte da pesquisa de preços feita pelo jornal O Estado.

O coxão mole congelado está R$ 32,90 no Pires e R$ 39,95 no Nunes (21,43%), com valor médio de R$ 37,10. Já o quilo do frango congelado está R$ 10,50 no Assaí e R$ 16,19 no Pires (54,19%) e valor médio de R$ 12,61.

O arroz de 5 kg (Tio Lautério) contou com variação de 11,01% dentre os locais pesquisados. O menor valor foi cotado a R$ 18,90 no supermercado Pires e o maior no Nunes, por R$ 20,98. O consumidor gastará em média R$ 19,46 para com média R$ 19,46 para comprar o produto.

O pacote de feijão de 1 kg (Bem Te-Vi) é vendido entre R$ 6,49 a R$ 7,99 (23,11%), com média de R$ 7,45. Outra composição básica da alimentação, o óleo de soja 900 ml, da marca Concórdia, pode ser adquirido entre R$ 7,49, no Fort e R$ 8,79 no Nunes. A variação calculada é de 17,36% e preço médio de R$ 7,92.

O açúcar refinado de 1 kg, da marca União, é comercializado no valor de R$ 4,59, no Atacadão, e R$ 6,35, no Pires, obtendo diferença de 38,34% no preço. O custo médio para o campo- -grandense ficou em R$ 5,50.

O café, de 500 gramas, da marca Três Corações, está por R$ 14,59 no Fort e R$ 18,90 no Pires. Neste caso, a variação do produto é de 29,54% e valor médio de R$ 16,32. A dúzia de ovos varia de R$ 4,99 e R$ 9,59 (92,17%), com custo médio de R$ 8,06.

O leite integral, de 1 litro, da marca Italac, custa R$ 4,19 no Atacadão, e R$ 5,49 no Pires (31,03%). O valor médio calculado ficou em R$ 8,23. O pão de forma, da Saborzitos, custa R$ 5,89 no Fort e R$ 9,79 no Nunes.

No setor de hortifrúti, o quilo da cebola variou 133,39%, custando R$ 5,99 no Assaí e R$ 13,98 no Nunes. O valor médio ficou em R$ 9,48.

O quilo da batata está de R$ 3,85 a R$ 6,79 (76,36%) nos seis supermercados pesquisados, com valor médio de R$ 6,01. O quilo do tomate teve diferença de 100%, com os preços variando entre R$ 5,49 e R$ 10,98. O custo médio é de R$ 7,66.

A banana está custando R$ 5,98 no Fort Atacadista e R$ 9,79 no Nunes, obtendo diferença de preço de 63,7% e valor médio de R$ 7,60.

Por Evelyn Thamaris – Jornal O Estado de MS.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado de MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.