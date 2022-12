Torta de limão sem forno é opção de sobremesa rápida

Com o calor e as altas temperaturas características do mês de dezembro, nada melhor do que uma sobremesa refrescante. Para dar uma variada no sorvete, confira uma receita de torta de limão, que leva poucos ingrediente e que não vai ao forno.

Ingredientes:

1 pacote de biscoito tipo maisena

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

suco de 1 limão grande

3 colheres de sopa de margarina

Modo de Preparo:

Moa o biscoito no liquidificador até virar uma farinha. Coloque num refratário essa farinha e misture a margarina até dar liga. Forre o refratário com essa massa.

Num recipiente à parte, misture o leite condensado, o creme de leite e o suco de limão até ficar firme. Coloque no refratário que está forrado com a massa, enfeite com raspa de limão e leve à geladeira por mais ou menos 20 minutos.

