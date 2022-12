UFMS realiza provas do PASSE e concurso para técnico administrativo neste domingo

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) irá realizar as provas do PASSE Programa de Avaliação Seriada Seletiva) e do concurso para técnico administrativo neste domingo (11), nos períodos matutino e vespertino respectivamente.

De acordo com a universidade, mais de 11 mil alunos do Ensino Médio de Mato Grosso do Sul se inscreveram para alguma etapa do processo seletivo. A prova objetiva será realizada das 8h às 11h, horário local, nos municípios de Aquidauana, Chapadão do Sul, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas. Para os candidatos da terceira etapa também será exigida a redação.

O diretor de Planejamento e Gestão Acadêmica, Anderson Viçoso de Araújo, orienta que é importante que os estudantes cheguem com antecedência ao local da prova.

“Conforme está previsto em edital, é essencial que o candidato compareça ao local de realização das provas com antecedência mínima de 30 minutos do horário fixado para fechamento dos portões. Além disso, orientamos que não não levem aparelhos eletrônicos para as salas onde serão aplicadas as provas”.

Outra orientação para os candidatos é que devem portar um documento oficial com foto, já que documentos digitais não serão aceitos e caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente. Será disponibilizado álcool em gel nos locais de provas e o uso de máscara de proteção facial é facultativo.

Os candidatos que tenham alguma duvida podem consultar o Manual do Candidato e para informações sobre locais de prova e homologações das inscrições podem ser vistos neste link.

O Programa de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE) é uma forma de ingresso na UFMS, que em vez de avaliar o aprendizado dos candidatos em uma única prova, medirá o aprendizado ao final de cada ano do Ensino Médio. Desde 2020, 20% das vagas dos cursos de graduação são reservadas para esta modalidade de ingresso.

Concurso

Também será realizado neste domingo, as provas para o concurso de técnico administrativo. São mais de 80 vagas para a Cidade Universitária e para os Câmpus do Pantanal (Cpan), de Três Lagoas (CPTL), de Coxim (CPCX), de Naviraí (CPNV), de Paranaíba (Cpar), de Aquidauana (Cpaq) e de Chapadão do Sul (CPCS).

O concurso será composto de prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, com 60 questões objetivas nas áreas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Legislação, Conhecimentos Específicos e Raciocínio Lógico. A prova será aplicada apenas no município de Campo Grande. A data e o local serão divulgados pela Fapec posteriormente.

A universidade informou em novo edital que o fechamento dos portões irá ocorrer pontualmente às 15h do horário de Mato Grosso do Sul. Anteriormente o fechamento iria acontecer no período matutino, mas houve mudanças devido a prova do Passe.

As provas são organizadas pela Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura) e mais informações sobre o concurso como editais, horários e locais de prova podem ser acessados por meio do link.