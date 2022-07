Carlos Melke toma posse como novo presidente do Hospital São Julião, referência em MS

Carlos Augusto Melke tomou posse na noite desta quinta-feira (21), da administração da Associação de Auxílio e Recuperação dos Hansenianos (Hospital São Julião), referência em Mato Grosso do Sul pela qualidade nos serviços de saúde, principalmente para a população carente de Campo Grande.

Para Melke, a importância da história do Hospital São Julião está em primeiro lugar, em seguida está a prestação de serviços do hospital para os mais carentes. “Esse serviço filantrópico é realizado exclusivamente pelo São Julião no Estado.”

“Tenho um compromisso muito importante e de muita responsabilidade de manter a história e a religiosidade do espaço. Continuarei olhando para esse lado social dos mais carentes e ir procurando, dentro daquilo que o último gestor implantou, melhorar as condições administrativas, financeiras e gerenciais de uma estrutura grandiosa como essa”, projeta Melke.

Durante seu evento de posse, Carlos citou que o Hospital São Julião completará 81 anos em 2022, listando elogios e esperanças que o hospital resgatou. “São Julião sempre foi muito bem administrado com uma equipe de funcionários maravilhosos, extremamente dedicados.”

“Dentro daqui existe historias maravilhosas, como de quem começou trabalhando como faxineira e hoje é enfermeira profissional, com mestrado e graduação. Como essa, existem outras histórias maravilhosas que tenho a responsabilidade de manter e melhorar”, completa.

Melke passa agora a ocupar o cargo de Geraldo Maiolino, que esteve no evento de posse. “Foram 14 meses que estive a frente do hospital e penso que o meu grande legado que deixo aqui foi a reorganização do hospital, na parte administrativa e assistencial. Hoje o hospital está preparado para os desafios daqui para frente.”

“Lógico, fiz apenas uma parte e ainda tem muita coisa a ser realizada, mas penso que dei o pontapé inicial. Principalmente pela reforma administrativa que realizamos, trouxemos um grupo de profissionais que fizeram o que tinham de melhor para dar e hoje o hospital é um sucesso em administração”, prestigia.

“Carlos Augusto Melke é uma pessoa do meu relacionamento, um profissional engenheiro, de larga experiência, que já foi presidente da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) e também secretário de obras municipal. Uma pessoa que tem uma folha de serviços prestados muito forte, entrego a administração do hospital a ele com muita confiança”, conclui.

Com informações do repórter Willian Leite