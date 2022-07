Dia será de baixa umidade do ar e altas temperaturas no Estado

Nesta sexta-feira (22) o dia será quente e com baixa umidade relativa do ar para todo o Mato Grosso do Sul, conforme previsão do tempo elaborada pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) de MS.

As menores temperaturas previstas são para as regiões Sul, Leste, Norte, Bolsão e Campo Grande com mínimas variando entre os 16ºC e 20ºC. Já nas regiões sudoeste e pantaneira o dia começou quente, com mínimas variando entre 20ºC e 22ºC.

No período da tarde as temperaturas sobem rapidamente, com máximas entre 32ºC e 34ºC em grande parte do Estado. Em Campo Grande a mínima fica em torno dos 19ºC a 20ºC com máxima de 31ºC. Não há previsão de chuvas para o Mato Grosso do Sul.

Em Porto Murtinho os termômetros podem chegar aos 36ºC. Corumbá e Coxim atinge os 34ºC. Outras máximas desta sexta-feira são de 34ºC em Aquidauana, 33ºC em Maracaju e 31ºC em Costa Rica.

O fim de semana será de tempo estável em Mato Grosso do Sul, com sol e pouca variação de nuvens, ainda sem previsão de chuvas. Segundo o Cemtec, o mês irá terminar sem possibilidades de chuvas no Estado. Devido a atuação de uma massa de ar seco, a umidade relativa do ar fica em torno dos 20%, condição prejudicial a saúde. Recomenda-se atenção a hidratação e a saúde de idosos e animais de estimação.