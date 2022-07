Cátia Oliveira fatura 2ª prata em Aberto Paralímpico de Tênis de Mesa

A brasileira Cátia Oliveira, vice-campeã mundial na classe 2 (cadeirantes) conquistou hoje (21) sua segunda medalha de prata no Aberto Paralímpico da Tailândia, competição que mais pontua no circuito mundial da modalidade (fator 40). Em parceria com o sul-coreano Kim Young-gun, a paulista venceu nesta madrugada a dupla mista local (Pattaravadee Wararidamrongkul e Busree Wawaeni) por 3 sets a 0, com parciais de 11/7,11/7 e 11/4.

Com o triunfo de hoje, Cátia e Young-gun terminaram na segunda colocação do grupo único na classe XD 7 (soma das classes de cada atleta da dupla), com cinco pontos. Foram duas vitórias e um revés, exatamente para os atletas da casa Wanchai Chaiwut e Dararat Asayut, que ficaram com o ouro, após três vitorias.

Medalha de bronze nos Jogos de Tóquio, Cátia Oliveira já subira ao pódio na Tailândia ontem (20), quando foi vice-campeã individual (medalha de prata) das classes 1 a 3 no Aberto Paralímpico. As conquistas sinalizam que a brasileira vai com tudo para o Campeonato Mundial Paralímpico de Tênis de Mesa, programado para novembro, em Granada. (Espanha).

“Estou muito feliz com o meu desempenho. Disputei duas categorias e consegui sair com duas medalhas”, afirmou Cátia. “Competir na Ásia sempre é muito desafiador por vários motivos, como fuso horário e a comida. Também precisei jogar com uma classe acima da minha contra meninas fortíssimas”, descreveu. “Mas consegui vencer jogos e acabei perdendo para a tailandesa que é a oitava do mundo, jogando de igual e perdendo por detalhes”, relatou a brasileira em depoimento à Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM).

Com informações de Agência Brasil

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.