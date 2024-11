PF investiga traficantes de MS suspeitos de envolvimento com facção criminosa

A PF (Polícia Federal) iniciou a Operação Taeguik para investigar traficantes de Mato Grosso do Sul suspeitos de terem envolvimento com facção criminosa, após transportarem drogas em cascos de navio.

Um homem foi preso em Bataguassu transportando 400 quilos de maconha na companhia de um adolescente.

Segundo informações, a droga foi pega no Paraguai e transportada até o Porto de Santos (SP). Os entorpecentes foram escondidos por mergulhadores e os destinos finais eram os mercados europeu e asiático.

Ontem (07), a Operação cumpriu 49 mandados de prisão e de busca e apreensão sem determinações judiciais no Estado.

Também foram cumpridos 10 mandados de prisão preventiva e 39 mandados de busca e apreensão em Santos, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Bertioga, Caraguatatuba e Paraibuna, todos municípios do Estado de São Paulo, além de Duque de Caxias (RJ), Belém e Barcarena, no Pará e São Luís (MA).

A PF informou que ao menos sete transportes de tráfico transnacional de drogas apreendidas este ano, estão associados a esta organização criminosa.

A investigação teve a participação do escritório do DEA/SP, da Marinha do Brasil, e contou com pedidos de cooperação jurídica internacional em matéria penal de países como a Coreia do Sul, República Popular da China e Espanha.

