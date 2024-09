Capotamento na BR-262 deixa uma idosa morta e quatro feridos em Terenos

Um acidente no km-399 da BR-262, em Terenos, a 31 quilômetros de Campo Grande, resultou na morte de uma idosa e deixou quatro pessoas feridas no final da tarde de sexta-feira (20). A vítima fatal foi identificada como Elza de Lima da Silva, de 70 anos.

Conforme informações preliminares, o acidente aconteceu por volta das 17h, quando o veículo de passeio, conduzido pela filha da vítima, Andreia de Lima Marques Caetano, de 45 anos, perdeu o controle, colidiu com uma árvore e capotou, parando em uma área de matagal ao lado da rodovia.

Além de Andreia, no carro estavam o marido dela, Marcio da Silva Caetano, de 46 anos, que ocupava o banco do passageiro, e suas filhas Leticia Marques da Silva, de 28 anos, e uma adolescente de 17 anos, que estavam no banco traseiro. Marcio foi socorrido em estado grave, enquanto a motorista e as passageiras sofreram ferimentos leves a moderados. Elza, que também estava no carro, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil foram acionadas para prestar socorro e investigar as circunstâncias do acidente. Até o momento, não há informações de, para quais unidades de saúde os feridos foram encaminhados.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Terenos como lesão corporal e homicídio culposo, que é quando não há a intenção de matar, na condução de veículo automotor.

