Acidente com caminhonete mata uma pessoa na BR-262

Valmir Salustiano, de 49 anos, morreu, na noite dessa quinta-feira (19), na BR-262, em Miranda, distante 208 quilômetros de Campo Grande, após a caminhonete em que ele estava sofrer acidente e ficar completamente destruída.

Conforme informações, no veículo Renault Oroch estava a vítima e outro homem. Ainda não se sabe o que aconteceu, mas o veículo capotou e parou às margens da rodovia.

O outro ocupante do automóvel foi socorrido em estado grave e encaminhado para Santa Casa de Campo Grande. A Polícia foi acionada, bem como a perícia, que investiga as causas do acidente.

Dentro da caminhonete foram encontradas ferramentas de trabalho, o que indicam que as vítimas estavam a caminho ou retornando de algum serviço.

