Sábado será marcado por clima quente e seco

Devido a atuação de um bloqueio atmosférico no Estado, o esperado é que o tempo continue estável durante todo o sábado, registrando temperaturas altas e clima seco.

Em grande parte de Mato Grosso do Sul, a previsão é de altas temperaturas, variando entre 30-36° e baixos valores de umidade relativa do ar (UR), alternando entre 15-35%, além de mínimas entre 15-20º. Porém, a aproximação e o avanço de uma pressão atmosférica, em conjunto com a umidade vinda da Amazônia, irá favorecer chuvas de intensidade moderada a localmente fortes, além de tempestades de raios, na região Sul e Sudeste do Estado.

No estado, as máximas chegarão a 36º em Coxim e 35º em Paranaíba e Três Lagoas. As mínimas irão alcançar 15º em Iguatemi e 16° em Ponta Porã e Iguatemi. Estão previstas para Porto Murtinho, Iguatemi e Ponta Porã pancadas de chuvas, com raios e intensidade moderada para forte.

Na Capital, as máximas alcançaram 32º graus e as mínimas 18º, sem sinal de chuva por enquanto. O ideal para passar por esse sábado tranquilo é se manter hidratado, tomar cuidado com a exposição ao sol e prestar atenção em idosos, animais de estimação e crianças.

