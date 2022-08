Sicredi disponibiliza R$ 50,6 bilhões aos produtores rurais no Plano Safra

Os recursos devem beneficiar mais de 200 mil operações no ciclo 2022/2023

A parceria do Sicredi com os produtores rurais segue sendo fortalecida. No novo ciclo do Plano Safra a instituição financeira disponibilizará mais de R$ 50,6 bilhões aos produtores rurais.

O valor representa um aumento de 33% em relação ao concedido no ano-safra anterior, a projeção é de que os recursos sejam disponibilizados para beneficiar cerca de 272 mil operações.

Desse total, a expectativa da Cooperativa é disponibilizar R$ 27,6 bilhões para operações de custeio, R$ 11,1 bilhões para investimentos e R$ 1,5 bilhão para comercialização e industrialização. Além desses valores, a projeção é de conceder R$ 10,4 bilhões por meio de Cédulas de Produtor Rural (CPR).

Com foco em atendimento aos pequenos e médios produtores, serão disponibilizados R$ 10,5 bilhões via Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), volume 41% maior do que o verificado no ano-safra passado, e de R$ 9,6 bilhões via Pronamp (Programa de Apoio ao Médio Produtor Rural), alta de 43%. A previsão é de mais de 199 mil operações para esses públicos, o que representa 83% do total da safra.

O Sicredi é a segunda maior instituição financeira do Brasil em crédito rural e coopera, há mais de 120 anos, pelo crescimento dos produtores e produtoras rurais do Brasil.

A história da Cooperativa sempre andou lado a lado com o agronegócio, a preocupação em conhecer as necessidades, peculiaridades e ter um relacionamento próximo aos produtores é um dos objetivos do Sicredi. Garantindo que sejam oferecidas consultorias mais adequadas para cada realidade.

As propostas para o financiamento do Plano Safra 2022/2023, que vai até o final de junho do próximo ano, já estão sendo recebidas pelo Sicredi.

Antes de solicitar o crédito, o produtor rural deve, se tornar associado se ainda não for, procurar um dos especialistas agro do Sicredi, munido do planejamento da próxima safra (considerando o que vai plantar, qual é a área de cultivo e o orçamento necessário com base na análise de solo e sob orientação técnica quanto ao uso dos insumos e os demais serviços que serão utilizados).

Com informações da assessoria