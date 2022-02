Capital libera segunda dose da CoronaVac para as crianças neste sábado

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) disponibiliza a aplicação da segunda dose para crianças vacinadas com o imunizante da CoronaVac, neste sábado (19). E a vacinação contra a COVID-19 está em mais de 10 locais para os demais públicos estabelecidos nos calendários.

Segundo a Sesau, as crianças que tomaram a primeira dose até o dia 22 de janeiro, poderão receber a segunda dose do imunizante neste sábado. Até o momento, 18.352 crianças de 5 a 11 anos foram vacinadas com a CoronaVac e ao todo são mais de 31.674 crianças, sendo 35% do público alvo.

Além da primeira e segunda dose para as crianças, a vacinação segue com quarta dose disponível para quem recebeu a terceira até o dia 19 de outubro, desde que seja integrante de um dos três públicos elencados no calendário: Trabalhadores da saúde com 25 anos ou mais, pessoas com 60 anos ou mais ou pessoas com alto grau de imunocomprometimento com 18 anos ou mais, este último público necessita da apresentação de laudo médico.

O atestado médico também é necessário para aplicação da terceira dose em quem tem 18 anos e imunocomprometimento que tomou a segunda dose há 28 dias, ou tem a mesma condição de saúde, mas possui 12 anos ou mais e finalizou a primeira etapa do ciclo até o dia 20 de outubro.

A terceira dose também pode ser aplicada em quem tem 18 anos ou mais e recebeu a segunda dose até o dia 20 de outubro ou que tenha recebido a primeira dose do imunizante Janssen até a mesma data.

Quem tomou a vacina Astrazeneca-Oxford-Fiocruz até o dia 19 de dezembro deverá procurar um dos pontos de imunização, assim como quem foi vacinado com CoronaVac-Sinovac-Butantan até dia 26 de janeiro ou Comirnaty-Pfizer até 27 do mesmo mês, para receber a segunda dose.

(Com assessoria)