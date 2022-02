Suspeito de abusar da sobrinha-neta de dois anos, homem é preso em MS 

Um homem de 55 anos foi preso por policiais do Setor de Investigações Gerais da Delegacia de Polícia Civil de Ladário, por suspeita de estupro da própria sobrinha-neta de dois anos.

Conforme o site Diário Corumbaense, o estupro aconteceu em janeiro deste ano, mas só agora a Polícia Civil tomou conhecimento do caso já iniciando as investigações com a prisão preventiva do suspeito liberada pela Justiça.

A investigação apurou que o homem teria abusado sexualmente da criança ao acariciar as partes íntimas dela, por dentro da fralda. O caso ainda é investigado para apurar toda a dinâmica do crime.

O preso foi levado para o Estabelecimento Penal de Corumbá, onde ficará à disposição da Justiça.