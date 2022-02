Aberto durante todo o sábado, Hemosul convoca doadores para repor estoque de sangue

O Hemosul (Hemocentro Coordenador) abre as portas em período integral, neste sábado (19), a partir das 7h às 17h, e convoca doadores de todas as tipagens sanguíneas, em especial dos tipos O+ e O- que há dias tem ficado abaixo do ideal para atender a demanda das unidades hospitalares do Estado.

Para doar basta comparecer à unidade com documentos pessoais, estar bem alimentado e bem de saúde. Além dos critérios tradicionais como: ter entre 16 a 69 anos e pesar 55kg ou mais, é importante ficar atento ao intervalo necessário para quem se vacinou contra a COVID: CoronaVac são 48h e para a Astrazeneca, Pfizer e Janssen intervalo de 7 dias. O Hemosul também reforça que doenças respiratórias deixam o doador inapto enquanto doente.

Também é importante ficar atento aos novos critérios para quem pegou ou teve contato com alguém confirmado da COVID. Pessoas com diagnóstico positivo ou suspeito podem doar depois de 10 dias da completa recuperação da doença; quem testou positivo e não apresentou sintomas da doença, pode doar 10 dias após o teste; quem teve contato com caso positivo, pode doar 7 dias após o último contato; pessoas em isolamento voluntário ou por indicação, podem doar ao final do período.

Desde o início da pandemia, diversas medidas de biossegurança foram adotadas na Rede Hemosul para garantir um ambiente saudável aos doadores, como: álcool gel, uso obrigatório de máscara, limpeza frequente dos ambientes, distanciamento das cadeiras de espera e coleta.

SERVIÇO – O Hemosul fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304 – Centro, Campo Grande. Para mais informações: (67) 3312-1517 e (67) 99298-6316 (WhatsApp)

