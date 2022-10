Capital celebra dia de Nossa Senhora com programação especial

Em todo o Brasil, é comemorado dia 12 de outubro o Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Encontrada por pescadores no Rio Paranaíba em 1717, a santa é considerada como o primeiro símbolo totalmente brasileiro e de alcance nacional, chegando a atrair mais de 5 milhões de devotos para o Santuário Nacional de Aparecida em 2021, mesmo durante a pandemia de Covid-19.

E é claro que Campo Grande não deixar passar essa celebração sem realizar eventos especiais para Nossa Senhora. Na Capital, as paróquias que receberam o nome da santa irão comemorar o dia, realizando procissões, bênçãos de objetos e crianças, missas e carreatas.

É importante ficar atento, pois diversos locais continuarão seguindo os protocolos de biossegurança em razão da Covid-19, como por exemplo uso de álcool em gel e máscara. Porém, a medida de limitação de pessoas nos ambientes não será imposta.

Confira a programação do dia 12 de outubro:

Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida (Local: Avenida Tamandaré, n° 612 – Planalto):

6h – Recitação do Santo Terço;

8h – Santa Missa com o Padre Jair Máximo (Bênção do Santo Rosário e objetos de devoção);

11h – Santa Missa com o Padre Jair Máximo (Bênção para as crianças);

16h – Concentração para carreata na Praça do Papa;

16h20min – Saída da carreata em louvor a Nossa Senhora Aparecida;

19h – Missa Solene da Festa da Padroeira com Dom Dimas.

Paróquia Nossa Senhora Aparecida das Moreninhas:

7h – Oração da liturgia das horas;

8h – Ensaio com as crianças que farão os anjos para a coroação da imagem;

9h30min – Visitas com a imagem nas famílias.;

17h – Procissão;

18h30min – Missa da solenidade;

