Casal é atingido por raio dentro de casa e mulher acaba morrendo

Uma indígena guarani kaiowá de 30 anos acabou morrendo após a sua casa ser atingida por um raio. No imóvel também estava o marido dela, de 49 anos, que da mesma forma acabou sendo atingido pela descarga elétrica e ficou com parte do corpo paralisado. O caso aconteceu em Amambai, a cerca de 352 km de Campo Grande, no início da tarde desta terça-feira (11).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar, responsável por prestar atendimento as vítimas, o casal estava dentro da residência localizada Aldeia de Amambai durante um temporal com trovoadas, quando uma descarga elétrica atingiu o cômodo em que se encontravam. Quando o socorro chegou até o local, a mulher já estava morta e o homem estava com o lado esquerdo do corpo paralisado, devido ao raio.

O marido recebeu os primeiros cuidados pelo atendimento de emergência ainda na residência e depois foi encaminhado pela equipe para o Pronto Socorro do Hospital Regional de Amambai, para que mais exames fossem realizados. Já o corpo da esposa foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML).

