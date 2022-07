Inmet emite alerta de chuvas para sul do Estado nesta terça-feira

A terça-feira (12) começou nublada em alguns pontos da Capital. Há probabilidade de chuvas de intensidade fraca a, pontualmente moderada nas regiões cone-sul, sul-fronteira, leste, sudoeste, grande Dourados e áreas isoladas de Campo Grande, de acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Essas mudanças ocorrem devido a aproximação de uma frente fria a partir de hoje (12) em Mato Grosso do Sul. Para alguns municípios o frio não será intenso, sem haver mudanças bruscas nos termômetros, apenas com um aumento de nebulosidade e melhora nos índices de umidade relativa do ar, que atualmente estão entre 25% e 40%, níveis considerados críticos para a saúde.

Nas regiões norte e do bolsão, a previsão do tempo segue com tempo firme e sol, com temperaturas acima de 30ºC e umidade relativa do ar entre 15% a 35%. São esperadas temperaturas mínimas entre 12ºC a 14ºC e máximas chegando até 22ºC nas regiões sul-fronteira, sudoeste e cone-sul.

Para a Capital, a terça-feira terá mínima de 18ºC e máximas entre 26ºC e 30ºC.

O INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de tempestade para hoje (12), com alto grau para chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Os municípios que estão sob alerta são Amambai, Batayporã, Coronel Sapucaia, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Jateí, Juti, Mundo Novo, Naviraí, Paranhos, Sete Quedas, Tacuru e Taquarussu.