Capital aparece em ranking das que mais investe em Saúde

Conforme o demonstrativo de despesa na área da saúde referente às capitais apresentado no anuário, Campo Grande investiu no ano passado R$ 1.799,46 por habitante, ficando atrás somente de Cuiabá- MT, com R$ 1.853,43 e de Belo Horizonte-MG, com R$ 1.893,49.

O investimento proporcional da Capital Morena supera ao de cidades como Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ). A média nacional, conforme o levantamento, foi de R$ 1.048.

No ranking geral, a capital sul-mato-grossense aparece na 9ª posição, com investimento de R$ 1.648.305.684,53 , o que representa mais de 28% do orçamento do Município, quase o dobro do percentual exigido por lei. Na região Centro-Oeste, Campo Grande ocupa a segunda posição, ficando atrás apenas da cidade de Goiânia-GO, que investiu R$ 1.669.191,9 em 2021.

Os investimentos refletem na estruturação da Rede Municipal de Saúde e, consequentemente, na melhoria da qualidade da assistência prestada à população. Nos últimos anos, Campo Grande teve um avanço significativo na área da saúde, com a entrega de dez novas unidades de saúde beneficiando mais de 200 mil pessoas, habilitação de serviços e a realização do maior concurso da história, tendo sido convocados até o momento mais de 1,4 mil novos profissionais.

Além da regularização do estoque de medicamentos e insumos, implantação da maior residência médica e multiprofissional em saúde da família do Centro-Oeste, entre outras medidas que contribuíram para que o Município saísse da última (27ª) para a sexta colocação em cobertura de Atenção Primária entre as capitais.