Prefeitura faz Dia D de vacinação contra a pólio neste sábado

Neste sábado (22), a Prefeitura de Campo Grande realiza o “Dia D” de vacinação contra a poliomielite e atualização da caderneta vacinal. Doze unidades estarão abertas, de 07h às 17h, para atendimento à população. Todas as vacinas do calendário de rotina estarão disponíveis, assim como as vacinas de Influenza e Covid-19.

A mobilização ocorre em alusão ao Dia Mundial de Combate à Poliomielite, lembrado em 24 de outubro. A data foi estabelecida pelo Rotary Internacional para celebrar o nascimento de Jonas Salk, líder da primeira equipe que desenvolveu uma vacina contra a poliomielite.

Conforme o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, além de proporcionar o acesso com a abertura de um número maior de unidades nas sete regiões, o objetivo do Dia D é chamar a atenção da sociedade para a importância da vacinação, sobretudo da poliomielite em razão do risco de reintrodução da doença diante do baixo índice de cobertura vacinal.

“É preciso que os pais e responsáveis tenham consciência da necessidade de manter o calendário vacinal das crianças em dia. A poliomielite, por exemplo, é uma doença muito séria que causam sequelas irreversíveis. Portanto nós reformamos o chamamento para que aproveitem esse Dia D para assegurar o direito da criança a vacina. Isso é muito importante”, destaca.

Atualmente, a cobertura vacinal entre crianças de 1 a 4 anos é de pouco mais de 30% em Campo Grande. Do público estimado em 57,4 mil crianças, apenas 17.432 mil foram vacinadas. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é que 95%.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) tem intensificado o chamamento, e realizado ações itienrantes nas escolas municipais infantis, as EMEIS, e em espaços de grande circulação de pessoas, como shoppings, por exemplo, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinação.