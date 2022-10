Homem é morto a tiros em frente à conveniência

Cristian Alcidez Valiente, de 37 anos, morreu após ser baleado na noite desta sexta-feira (21) em uma conveniência na rua Barra Mansa, no Bairro Guanandi, em Campo Grande. Foram efetuados três disparos contra a vítima.

Cristian estava junto com amigos em frente à conveniência, foi quando o autor do crime chegou a pé e efetuou os disparos. Dois tiros acertaram a cabeça da vítima. O homem fugiu o local pela mesma rua que veio.

A vítima chegou a ser socorrida por amigos, que o colocaram em uma caminhonete e foram até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), entretanto, antes mesmo de chegar, Cristian já estava sem vida.

Acredita-se que um comparsa o esperava em uma moto. Segundo testemunhas, os amigos estavam animados, pois iriam para a Pantaneta, em Aquidauana. Muito abalados, os pais do rapaz estiveram logo depois na conveniência. O local ficou manchado de sangue e foi limpo por comerciantes.

A Polícia Civil e a Perícia estiveram no local. O caso foi registrado na delegacia e será investigado.

