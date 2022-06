Vídeo: Cãozinho leva todos os dias o jornal O Estado MS até o dono em Campo Grande

Recebemos um vídeo it malia do Tobias, um cãozinho de apenas 9 meses que todos os dias leva a edição do nosso jornal impresso O Estado MS, para seu dono.

Ironilda de Arruda nos contou que ensinou o cãozinho duas vezes apenas a buscar o exemplar. “Ele aprendeu muito rápido, eu o chamava e dizia ‘vamos pegar o jornal’? E já ia na direção do jornal. Nas duas primeiras vezes eu peguei e coloquei na boca dele e falava: leva pro papai (meu esposo) e o acompanhava ate o quarto onde o esposo estava”, conta Ironilda.

A chegada de Tobias na vida do casal foi muito especial e Ironilda conta que Tobias é o xodó da casa. “Eu trabalho como diarista e a minha patroa perguntou se eu queria adotá-lo pois, ela já tinha 2 cachorros. Em dezembro ele estava na Júlio de Castilho com uma placa no pescoço q dizia ‘tô com fome’. E várias pessoas entraram nas redes sociais e pediram para alguém resgatá-lo, e a minha patroa ficou com muita dó e foi buscá-lo”, lembra.

Ela ainda conta que após tratar o cãozinho, na época com 4 meses, após ela ir fazer uma diária na casa da mulher que o acolheu, e Tobias já tinha 7 meses é que então Ironilda o levou para casa. “Ficamos muitos anos sem ter um cãozinho, sofro muito quando eles morrem e ele é nosso xodó. Ele não gosta que a gente sai e quando pego a bicicleta, ele fica na frente ou fica pulando para não sairmos”, conta.