Governo de MS investe 9,4 milhões na reforma do Morenão

O Governo de Mato Grosso do Sul com apoio da Fundação de Desportos e Lazer (Fundesporte) investiu 9,4 milhões na reforma do Estádio Universitário Pedro Pedrossian, conhecido carinhosamente pelos sul-mato-grossenses como “Morenão”. De acordo com o Portal do Governo, as reformas já iniciaram e estão a todo vapor.

Na tarde de hoje (10), o diretor presidente da Fundesporte, Silvio Lobo Filho, acompanhou a vistoria da obra, liderada pelo promotor Luiz Eduardo Lemos de Almeida, titular da 43ª Promotoria de Justiça de Campo Grande; pelo pró-reitor de Administração e de Infraestrutura da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Augusto Medeiros, e pelo pró-reitor de Extensão, Cultura e Esportes da instituição, Marcelo Fernandes.

“Queremos entregar o estádio com o gramado adequado, as arquibancadas e vestiários em condições, e toda a parte estrutural pronta para ser utilizada”, salienta o diretor-presidente da Fundesporte, Silvio Lobo Filho. “Há uma fiscalização constante, fase por fase, a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) acompanha, nós da Fundesporte também acompanhamos, por conta dos detalhes técnicos exigidos. Assim, ao final, a obra estará definitivamente regularizada”, concluiu.

A reforma do Morenão foi dividida em três etapas: estrutura dos banheiros, parte elétrica, acessibilidade e pânico. “Conforme a devolutiva do doutor Luiz Eduardo Lemos, o andamento da obra está satisfatório”, declara o pró-reitor Augusto Malheiros. “Essa é uma edificação de mais de 50 anos e, mesmo assim, nos deparamos com uma estrutura muito boa, que resistiu a todo esse tempo. Evidentemente, há um desgaste, uma saturação nos materiais, e é por isso que há a necessidade dessa revitalização e manutenção”, relatou.

Segundo o Governo do Estado, a previsão de entrada do estádio é apenas no final do ano, mas existe a possibilidade de que o estádio seja utilizado antes. “Com algumas das fases executadas, o Morenão poderá ser usado para o futebol ou outros eventos. Porém, tudo depende de uma série de fatores, como o ritmo de obras e questões contratuais. Conforme o decorrer destes pontos, pode ser até que antecipemos a entrega”, finaliza Sílvio Lobo.

A história do Morenão.

Construído em 1971, no campus da Universidade Estadual de Mato Grosso (UEMT), que mais tarde virou a UFMS, foi batizada em homenagem ao dirigente do Estado na época, o ex-governador Pedro Pedrossian, falecido em 2017.

O Estádio do Morenão é o maior de Mato Grosso do Sul, ocupando a 18ª posição em relação aos estádios brasileiros. O Morenão já foi sede de um jogo da Seleção Brasileira de Futebol contra a Venezuela, nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2010, com o jogo terminando em 0x0.

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.