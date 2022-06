Águas Guariroba é homenageada na IX Semana do Meio Ambiente do CREA-MS

A Águas Guariroba foi homenageada na noite de quinta-feira (9) na IX Semana do Meio Ambiente realizada pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) de Mato Grosso do Sul. Quatro programas e projetos desenvolvidos na concessionária e voltados para a preservação ambiental, receberam a homenagem do evento, sendo eles:

Programa Bacia Monitorada, Programa De Olho no Óleo, Programa Lodo Sustentável e o Viveiro de Mudas Isaac de Oliveira. Além da Águas Guariroba, dois projetos da MS Pantanal, também do grupo AEGEA, foram homenageados no evento.

Recebendo a homenagem pela Águas Guariroba, o gerente de meio ambiente e qualidade, Fernando Garayo destacou o os trabalhos realizados pela concessionária além do empenho da empresa em ampliar as iniciativas e práticas direcionadas ao meio ambiente.

“É uma satisfação receber a homenagem dos projetos de sustentabilidade desenvolvidos pela Águas Guariroba e Ambiental MS Pantanal, isto demonstra que as práticas da empresa estão alinhadas aos conceitos de sustentabilidade corporativa, ou seja, os aspectos de sustentabilidade ambiental, social e governança. Também parabenizo o CREA pela iniciativa, pois temos poucas iniciativas no nosso estado para reconhecer aqueles profissionais e empresas que fazer a diferença na gestão ambiental.”

Lodo Sustentável – Recuperação de Áreas Degradadas

Desenvolvedora de um dos projetos de destaque, o “Lodo Sustentável – Recuperação de Áreas Degradadas”, a gerente de serviços de água e esgoto da Águas Guariroba, Marjuli Morishigue, ressaltou a visão da concessionária em desenvolver projetos que atuem diretamente na sustentabilidade e cuidado com o meio ambiente.

“É um projeto inovador em nível nacional e ter esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo na busca pela sustentabilidade e cuidado com o meio ambiente. Antes, o que era um resíduo passou a ser um produto que consegue trazer de volta a camada orgânica do solo.

Com isso a Águas Guariroba tem o comprometimento de plantar mudas nativas do cerrado nas unidades e estações de tratamento trazendo o bioma natural de volta. Além disso, estamos ajudando na arborização e na utilização de menos espaço nos aterros, chegando a níveis de países de primeiro mundo com 90% de reaproveitamento dos resíduos”, disse Marjuli.

