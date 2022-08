Candidatura de Geraldo Rezende é contestada

TRE recebe pedido de impugnação contra a candidatura de ex-secretário de Saúde do Governo

A candidata a deputada federal, Marluce Bruno da Silva Bueno, registrou no último dia 15 de agosto o pedido de impugnação da candidatura do ex-secretário de Saúde, Geraldo Rezende, candidato a deputado federal pelo PSDB.

A Justiça analisa o pedido contra o deputado federal Geraldo Rezende (PSDB), que segundo o processo afirma que ele teria que ter pedido sua exoneração de cargo público, três meses antes do pleito, data esta que terminava em até o dia 02 de julho para poder concorrer ao pleito de 2002 oficializado na última terça-feira (16), mas o fez após o prazo previsto pela legislação.

Rezende teria que ter pedido para sair do cargo como servidor da prefeitura de Dourados, como médico efetivo, da categoria C, nível 001, lotado na secretaria Municipal da segunda maior cidade do Estado, em até 02 de julho, mas sua exoneração foi publicada no dia 22 de julho, vinte dias após o previsto.

O registro do pedido ao Tribunal Regional Eleitoral foi feito na última segunda-feira (15), um dia antes da oficialização das candidaturas ao pleito de outubro. O candidato tem o direito de resposta e pode recorrer.

O Portal procurou o candidato a deputado federal, Geraldo Rezende, que se defendeu. “O pedido de impugnação de registro de candidatura não procede, faremos nossa defesa conforme a legislação eleitoral e estamos com absoluta confiança de que a Justiça julgará o pedido improcedente. Sigo firme nas agendas de campanha em todo o Estado apresentando não apenas propostas, mas o rol de serviços já prestados ao Mato Grosso do Sul como homem público, ficha limpa, trabalhador, íntegro e que tem na defesa da vida o alicerce da minha vida pública.”, Explicou com tranquilidade o candidato.