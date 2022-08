Quinta-feira amanhece sob forte chuva e frente fria se aproxima

A quinta-feira (18) amanheceu sob forte chuva na maior parte de Mato Grosso do Sul. As temperaturas devem ficar amenas no Estado, com mínimas entre 9ºC e 13ºC nas regiões sul-fronteira, cone-sul, grande Dourados e leste, com máximas de 22ºC, de acordo com a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Na Capital as chuvas chegaram acompanhadas de tempestades elétricas. A máxima não deve passar dos 23ºC mas até a noite as temperaturas devem cair mais, antecipando a frente fria que deve atingir todo o Estado com maior intensidade na sexta-feira (19) e no sábado (20).

Em Bonito as chuvas foram com raios e aproximadamente 66,6 milímetros de precipitação, com trovoadas e mais de 500 raios por hora. As mínimas para o dia são de 7ºC em Ponta Porã, 8ºC em Sete Quedas, 10°C em Dourados e 12ºC em Porto Murtinho. Já em Corumbá, Três Lagoas e Coxim a máxima não passa dos 18ºC.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) publicou um alerta de grau laranja, ou seja, de perigo, para chuvas entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/h, com risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, com validade até às 15h. O alerta vale para 69 municípios de MS.

