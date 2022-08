Eleições 2022: Ilmo Candido, candidato a vice-governador pelo Psol e Rede

O candidato a vice-governador de Mato Grosso do Sul pela federação PSOL Partido Socialismo e Liberdade e REDE (Rede Sustentabilidade), Ilmo Candido de Oliveira participou nesta quarta-feira (17), da série de entrevistas com os vices ao governo estadual com o objeto de levar mais conhecimento aos eleitores.

Durante gravação no O Estado Play, o candidato a vice de Adonis Marcos (Psol/Rede) falou como é defender um partido de esquerda em um estado bastante tradicionalista, segundo ele. “Sempre analisei o contraditório. Aquilo que não está bom, sabendo o que deve ser melhorado. E só na oposição conseguimos isso. Nunca gostei do óbvio, sempre procuro o acaso.”

“Acho que o Estado tem muito a melhorar, Mato Grosso do Sul é um estado rico e com o agronegócio muito forte, mas também é exatamente tradicionalista. A esquerda aqui em MS ainda está no começo, mas estamos semeando os primeiros passos. A esquerda já teve seu papel representativo com o governo do Zeca do PT, que acredito que foi um bom governo que deixou marcas até hoje”, diz Ilmo.

Candido afirmou que o Psol/Rede se apresenta com um diferencial na proposta de candidatura. “A Rede e o Psol se uniram e nos identificamos com algumas pautas. Eu concordei em ser vice quando vi Adonis levava a bandeira de educação.

“Hoje grande parte da sociedade se arrepia ao falar da política, mas tudo envolve política. A política hoje precisa de mudança, porque não existe esse absolutismo falso entre a esquerda e a direita”, desabafou o candidato durante a entrevista.

“Nossa linha não tem caminhões de dinheiro para derramar na política e nem é esse o nosso propósito, tentaremos fazer uma política por meio dos ideais e com o nosso programa de governo”, completa.

Plano de Governo

Com 11 páginas, o documento lista a desmilitarização das polícias e formação ideológica continuada da corporação. Ainda na área, prevê segurança cidadã para o campo e para a cidade.

Na área do desenvolvimento econômico e geração de emprego, o documento aponta que a proposta do candidato é incorporar políticas públicas que aprofundem as práticas de economia solidária e cooperativismo, em contraponto ao que chamou de lógica agroextrativista.

Com propostas de sustentabilidade junto ao agronegócio. somos a favor da produção, mas com responsabilidade no futuro. Porque o recurso acaba, principalmente os recursos naturais. Projeta ainda incorporar políticas públicas de geração de empregos para a juventude, referenciada nos princípios da economia solidária.

Prevê também criar linhas de crédito e incentivo para a agricultura familiar e agricultura urbana visando a ampliação da produção e oferta de produtos alimentícios agroecológicos e orgânicos para a população. Saúde e Educação

Na saúde, o plano de Adonis Marcos é defender uma nova concepção de saúde pública, valorizando principalmente as suas dimensões curativas e preventivas, voltada às comunidades e ainda a ampliação e defesa do Sistema Único de Saúde (SUS).

Já para a educação, a proposta do candidato da Federação Rede PSOL é atuar contra o que chamou de precarização da área por meio da ampliação de investimentos, da valorização profissional e da defesa de uma educação pública e gratuita, laica, crítica e voltada para as necessidades do povo.

Para a área de habitação popular, o documento cita a implementação de políticas públicas que visam garantir moradia digna para todas as famílias, urbanização de bairros precários, ocupações e favelas assegurando o acesso equânime à cidade e impedindo despejos destes territórios.

Na área ambiental, o projeto do candidato prevê a construção de uma relação de envolvimento com o meio ambiente, principalmente pela preservação do Cerrado e do Pantanal e por modelos que contraponham ao que chamou de lógica agroextrativista. Determina ainda a elaboração de uma política de redução da utilização de agrotóxicos em Mato Grosso do Sul.