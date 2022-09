Falcão prestigiará lançamento da Arena Maracaju

É a primeira edição da Copa Mundo do Futsal Sub-19, com 12 equipes em quadra para as disputas da fase de grupos e eliminatórias. Elas foram divididas em três grupos de quatro times, que jogarão entre si, dentro das respectivas chaves e em turno único.

Os dois melhores colocados de cada grupo, e os melhores terceiros colocados no geral, avançam para a fase eliminatória das quartas-de-final.

Os jogos serão transmitidos no: Youtube do Mundo do Futsal, além da cobertura do SporTV, do Globo Esporte, da Rede Educativa MS e também do BR Futsal.

Confira os jogos da primeira rodada (Horário de Brasília):