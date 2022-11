Campo-grandenses comemoram 1ª vitória do Brasil sobre a Suíça na Copa do Mundo

Com informações dos repórteres Mariely Barros e Marcos Maluf

Na tarde desta segunda-feira (28), Campo Grande parou para assistir a vitória do Brasil contra a Suíça pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2022, no Catar. A reportagem foi até um “barzinho” do Jardim Nhanhá para descobrir como está o clima de felicidade no início da semana na região.

Reserva da Polícia Federal, Pinho Souza, 69, contou que apostou um bolão com 4 jogos 2×0, 3×0, 3×1 e 4×1, mas infelizmente não ganhou nenhuma delas. “Pelo menos o Brasil foi lá e ganhou”, comemora Pinho, que lembrou da primeira partida do Brasil contra a suíça na primeira Copa do Mundo de futebol, em 1950, depois da Segunda Guerra Mundial.

São Paulo parou no dia 28 de junho de 1950, uma quarta-feira. Mais de 42 mil paulistanos rumaram para o estádio do Pacaembu, no qual a seleção brasileira comandada pelo técnico Flávio Costa enfrentaria a Suíça.

O Brasil fez 1 a 0, num lance no qual, segundo a filmagem da época indica, a bola saiu pela linha de fundo antes de Ademir (do Vasco) cruzar e Alfredo II (do Vasco) balançar as redes do goleiro suíço.

A Suíça empatou a seguir numa falha do zagueiro Juvenal (do Flamengo) e do goleiro Barbosa (do Vasco). O Brasil voltou à frente do placar com uma cabeçada de Baltazar (do Corinthians) no ângulo. Mas, quando faltavam apenas dois minutos para o término da partida: “A Suíça empatou novamente.

O outro confronto entre as duas seleções em Copas ocorreu no Mundial da Rússia em 2018. Philippe Coutinho fez 1 a 0, em chute de fora da área, no 1º tempo. Mas, assim como em 1950, a Suíça empatou: Zuber, de cabeça, no 2º tempo.

Na opinião da auxiliar de educação infantil Larissa Duarte , 22, primeiro tempo da Seleção Brasileira teve um ritmo muito baixo do esperado, mas no segundo tempo melhorou. “Raphinha foi mal novamente na direita. Com essa primeira vitoria sobre a Suíça quebramos um tabu, então isso quer dizer que ganharemos a Copa do Mundo pela sexta vez.”

Placar

O Brasil completou nesta segunda-feira (28), no 1 a 0 contra a Suíça, dois jogos na atual edição da Copa do Mundo sem sofrer nenhum chute no seu próprio gol.

Em um jogo que teve gol impedido do Vinicius Junior e um gol de categoria quase no final do 2º tempo com o volante Casemiro, Brasil avança para as oitavas de finais antes de enfrentar a seleção de Camarões, na sexta-feira (2). Acesse também: